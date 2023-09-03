Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanalına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.