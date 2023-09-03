Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanalına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
R.B. idaresindeki 34 VZ 9492 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Irmak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki H.B. ve M.A, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Otomobil