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Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Düştü: 2 Yaralı

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Otomobil Haberleri

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole düştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

C.Ş. idaresindeki 06 AY 8838 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 62. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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