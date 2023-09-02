Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: Yaralılar Tedavi Altına Alındı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.
Hüseyin B. idaresindeki 71 DV 053 plakalı otomobil, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda Ahmet E'nin kullandığı 06 EE 2371 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarında sıkışan sürücüler yaralandı.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Otomobil