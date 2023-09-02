Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: Yaralılar Tedavi Altına Alındı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.