Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: Yaralı Sürücü Tedavi Altına Alındı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı ve diğer sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Taki E. idaresindeki 71 AAU 564 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 11. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra Haydar M'nin kullandığı 71 EK 255 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Taki E, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüsü belgesi olmadığı belirlenen Taki E'ye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Otomobil