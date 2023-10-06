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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: Yaralı Sürücü Tedavi Altına Alındı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı ve diğer sürücüye cezai işlem uygulandı.