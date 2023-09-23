Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
E.Y. idaresindeki 07 TCJ 82 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.G'nin kullandığı 34 CEU 783 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.G. ile araçlardaki S.Y. (29), B.Y. (16) ve A.Y. (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil