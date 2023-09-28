Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (31) yönetimindeki 71 AAU 833 plakalı otomobil, Kırıkkale- Karakeçili yolu TÜPRAŞ Sosyal Tesisleri Kavşağı'nda M.Ş'nin kullandığı 34 SM 0219 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.A. ile aynı araçtaki H.A. (31) ve 7 aylık A.H.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.