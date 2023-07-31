Kırıkkale'de LPG'li Otomobilde Yangın Çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahit Özdemir'in kullandığı 06 HK 915 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Su ve köpükle soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE