Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: 1 Yaralı

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Çorum D200 kara yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kazada, E.O. idaresindeki 06 CRZ 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk esildi. Kazada yaralanan H.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE