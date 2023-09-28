Kırıkkale'de kaza: 1'i bebek, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Karakeçili kara yolunda meydana geldi. M.A. (31) yönetimindeki 71 AAU 833 plakalı otomobil ile M.Ş.'nin kullandığı 34 SM 0219 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü M.A. ile yanındaki H.A. (31) ve 7 aylık bebek A.H.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.