Kırıkkale'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi 787. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. (40) idaresindeki 71 AAP 798 plakalı Peugeot marka otomobil ile A.A. (25) idaresindeki 71 AAE 371 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri su kanalına savruldu. Kazada, sürücüler ile yolcu M.T. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE