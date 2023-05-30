Kırıkkale'de Bariyerlere Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Ü.G. idaresindeki 19 TV 645 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve eşi A.P.G. ile çocukları H.G. ve Ç.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.