Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobilde 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bir otomobil, apartmanın bahçesine düştü ve içerisinde bulunan 2 çocuk ve bir yetişkin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya müdahale eden ekipler, otomobili vinç yardımıyla çıkardı.