Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobilde 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de bir otomobil, apartmanın bahçesine düştü ve içerisinde bulunan 2 çocuk ve bir yetişkin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya müdahale eden ekipler, otomobili vinç yardımıyla çıkardı.
Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
D.U. (42) idaresindeki 71 EZ 764 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Millet Bulvarı'nda, yol kenarındaki apartmanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.U. (7) ve A.D. (15) yaralandı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Otomobil