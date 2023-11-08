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Kırıkkale'de 109 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 109 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 12 bin 333 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimlerde, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 109 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.