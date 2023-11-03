Haberler ›› Kadın ›› Kırıkkale Belediyesi Kadın Kursiyerlerinden Gazze'ye Destek Kermesi

Kırıkkale Belediyesi Kadın Kursiyerlerinden Gazze'ye Destek Kermesi

Kırıkkale Belediyesine ait mahalle konaklarında eğitim alan kadın kursiyerler tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi. Kermeste yapılan yiyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.