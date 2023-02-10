Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Kırıkhan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Kırıkhan nerede? Kırıkhan nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kırıkhan hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi merak edildi. Peki, Kırıkhan nerede? Kırıkhan nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kırıkhan hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KIRIKHAN NEREDE?

Kırıkhan, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 119.028

Yüzölçümü: 715 km²'

KIRIKHAN NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Kırıkhan ilçesinin nüfusu 119.028'dir.

KIRIKHAN HANGİ İLE BAĞLI?

Kırıkhan, Hatay ilinin ilçelerinden biridir. Nüfusu 119.028 kişidir. Hatay'ın en kalabalık 6. ilçesidir.

Coğrafya

Kırıkhan ilçesinin yüzölçümü 715 km²'dir. Kırıkhan, coğrafi konum ve yüzölçümü bakımından Hatay'ın en büyük ilçesidir. İlçe topraklarının batısında Amanos Dağları, doğusunda Suriye, güneyinde ise Amik Ovası bulunur.

Fauna

Türkiye'de yaşayan iki ceylan türünden biri olan Hatay dağ ceylanı (gazella gazella), ilçenin Suriye sınırı yakınlarında yaşar. Türü tehlikede bir tür olan dağ ceylanının Türkiye'de neslinin devam ettiği 2008 yılında tespit edilmiş; 150 adet olduğu tespit edilen ceylanların sayısı 2020 itibarıyla yaklaşık 900'e çıkmıştır. 2013 yılında 13 hektarlık bir alanda Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu kurulmuştur ve Kırkhan'da 13.288 hektarlık alan, 25 Aralık 2019'da tür için "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmiştir.

Ekonomi



İskenderun ve Antakya'dan sonra Hatay ilinin en gelişmiş ilçesidir. İlçe geçimini %50'si tarım, %28'i sanayi, geri kalanları ise diğer meslek alanlarıyla sağlamaktadır. Son 15-20 yıl içerisinde Kırıkhan'da tarıma dayalı ekonomide önemli gelişme gözlenmektedir. 29 çırçır ve prese fabrikası, 2 tekstil fabrikası, 6 yağ fabrikası, 2 mısır kurutmayla birlikte sayı 40 civarındadır.

Kırıkhan

Hatay'ın küçük ve şirin ilçelerinden biri olan Kırıkhan, Hatay il merkezine yaklaşık olarak 41 kilometredir.

Tarihi Helenistik döneme kadar giden ilçelerden biri olan Kırıkhan, Darb – ı Sak Kalesi ile tarihini yansıtmaktadır. Muratpaşa Köprüsü ve Danaahmetli Köprüsü de 17. yüzyılda yapılan tarihi köprüler olarak dikkat çekmektedir. Eğer doğal güzelliklere ilginiz varsa da Beşkardeşler Mağarası, Kırıkhan'da gidebileceğiniz yerlerden biridir.