Kırıkhan'da TOKİ Konutları Yıl Sonunda Teslim Edilecek

32 bin bağımsız konutun yok olduğu enkaz kent Kırıkhan'da TOKİ konutları yükseliyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde inşası süren TOKİ konutlarının bir kısmının yıl sonunda vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Kırıkhan ilçesinde yüzlerce insan ölmüş, 32 bin bağımsız konut depremde zarar görmüştü. Adeta enkaz kente dönen Kırıkhan'da vatandaşların yuvaları için çalışmalara TOKİ tarafından başlanmıştı. Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları, konutların yükselmesiyle etkisini gösteriyor. Kırıkhan ilçesinde deprem konutlarının bir kısmının yıl sonunda vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

"Vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz"

Kırıkhan'da yürütülen TOKİ çalışmaları hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Kazım Taşkesen, "Kırıkhan'da 830 adet konutun inşasına Mayıs ayında başladık biz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Sağ olsun devletimiz yanımızda yardımcı oluyor bize her koşulda. Destek veriyor, desteğini esirgemiyor. Çabalıyoruz vatandaşlarımız için. Şu an üç etaplık bir sözleşmemiz var. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap olarak totalde 2 bin 500 daire vatandaşa anahtar teslim edeceğiz biz" dedi.

"Kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konutların bir kısmının yıl sonunda teslim edileceğine dikkat çekerek "Şu an TOKİ konutları dediğimiz Kırıkhan merkezde yaklaşık 2 bin 800 civarında ihalesi yapılan ve süratle devam eden evlerimiz var. Ocak ayına gelmeden yani Aralık ayının içerisinde Allah nasip ederse ciddi bir kısmının kurallarını hep beraber çekeceğiz. Biz 9 ay gibi veya bir 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde ciddi bir ev sayısını ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarını giderecek noktada üç artı bir şeklinde teslim edilecek. Geri kalan inşaatlarımız da süratle devam ediyor, sizlerin de gördüğü gibi. Zannediyorum kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak. Yaklaşık 3 bin binanın da mayıs ayı gibi bitmesini biz bekliyoruz. Tabii bunun yanında diğer ihalesi yapılan projelendirilen, yerinde dönüşümlerle beraber de konutlar çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Şehrimiz yok oldu, yaklaşık otuz iki binin üzerinde bağımsız bölümümüz şu an bizim yok. Ama ben şuna inanıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde çok daha güçlü bir şekilde modern, yaşanılabilir bir Kırıkhan hep beraber kucaklayacağız" dedi.