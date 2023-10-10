Büyük Okyanus'ta yer alan ve Okyanusya bölgesine dahil olan Kiribati, Pasifik Okyanusu'nun merkezinde bulunur ve Güney Yarımküre'de yer alır. Toplamda 3.5 milyon kilometrekarelik bir deniz alanına yayılan Kiribati, 33 atol ve mercan adası ile bilinir. Ülkenin nüfusu yaklaşık 120,000 kişi olup, ekonomisi tarım, balıkçılık ve denizcilik sektörlerine dayanmaktadır. Kiribati hangi yarım kürede ve kıtada? Kiribati'nin konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Kiribati hangi yarım kürede ve kıtada? Kiribati'nin konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Kiribati, Büyük Okyanus'ta bulunan ve coğrafi olarak Okyanusya bölgesinde yer alan bir ada ülkesidir. Kiribati, Pasifik Okyanusu'nun merkezinde yer alır ve bu yüzden Güney Yarımküre'de bulunur. Şimdi, Kiribati'nin konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim. Deniz seviyesinin hemen üzerinde yer alan düşük mercan adalarından oluşan ülke, iklim değişikliği ve deniz seviyesi yükselmesi gibi çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Kiribati hangi yarım kürede ve kıtada? Kiribati'nin konumu, nüfusu ve harita bilgisi

KİRİBATİ HANGİ YARIM KÜREDE VE KITADA?

Kiribati, 33 atol ve mercan adası ile toplamda 3.5 milyon kilometrekarelik bir deniz alanına yayılmıştır. Ülkenin ana bölgeleri Gilbert Adaları, Line Adaları ve Phoenix Adaları'dır. Başkenti ve en büyük şehri, Gilbert Adaları'ndaki Tarawa Atolu üzerinde bulunan South Tarawa'dır.

Nüfusu yaklaşık olarak 120,000 kişiden oluşur. Ülkenin resmi dili İngilizce ve Gilbertez'dir. İngilizce, resmi belgelerde ve eğitimde kullanılırken, Gilbertez, günlük konuşma dilidir. Kiribati'nin ekonomisi, tarım, balıkçılık ve denizcilik gibi sektörlere dayanmaktadır.

Kiribati'nin coğrafyası, çoğunlukla deniz seviyesinin hemen üzerinde yer alan düşük mercan adalarından oluşur. Bu nedenle, ülke iklim değişikliği ve deniz seviyesi yükselmesi gibi çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Kiribati hükümeti, bu sorunlarla başa çıkmak için uluslararası çözümler aramaktadır.

Ülke, 1979 yılında Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı ve Kiribati Cumhuriyeti adını aldı. Kiribati, Pasifik Okyanusu'nda yer aldığı için denizcilik ve balıkçılık önemli ekonomik faaliyetlerdir. Aynı zamanda Kiribati doları (AUD) ülkenin resmi para birimidir.

Sonuç olarak, Kiribati, Büyük Okyanus'ta Güney Yarımküre'de bulunan bir ada ülkesidir. Ülke, düşük mercan adaları ve zengin denizel çevresi ile tanınır. Ancak, deniz seviyesi yükselmesi gibi çevresel sorunlar, Kiribati için önemli bir mesele olarak karşısına çıkmaktadır ve bu nedenle uluslararası alanda dikkate değer bir konudur.