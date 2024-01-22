Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan Müslüman mı, Kırgızistan dini ne?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırgızistan, resmî adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'daki bir ülkedir. Kırgızistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY'un üyesidir. Peki, Kırgızistan Müslüman mı, Kırgızistan dini ne?

Kırgızistan'ın tarihi, çeşitli kültürleri ve imparatorlukları kapsar. Kırgızistan, oldukça dağlık arazisiyle coğrafi olarak izole olmasına rağmen, diğer ticari yolların yanı sıra İpek Yolu'nun bir parçası olarak birçok büyük medeniyetin kavşağında yer almıştır. Bir dizi kabile ve klanın yaşadığı Kırgızistan, periyodik olarak daha büyük bir hakimiyet altına girdi. Atalarının izini süren göçebe Türkler ilk olarak Kırgız Kağanlığı'nı 13. yüzyılda kurulmuş daha sonra Kırgızistan Moğol İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Peki, Kırgızistan Müslüman mı, Kırgızistan dini ne?

KIRGIZİSTAN MÜSLÜMAN MI, KIRGIZİSTAN DİNİ NE?

ırgızistan'ın % 75'i Müslüman olup, geri kalanın % 20'si Ortodoks, % 5'i ise diğer dinlere mensuptur. Ortodoksların büyük kısmı Ruslardan meydana gelmektedir. Kırgızlar ise Müslüman olup, Sünni Hanefi mezhebine mensupturlar.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kırgızistan Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu? Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı? 23 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı? 23 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kırgızistan / Sincan depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kırgızistan vize istiyor mu, Kırgızistan giriş serbest mi? 23 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Kırgızistan saat kaç, Kırgızistan - Türkiye saat farkı var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title