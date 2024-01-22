Kırgızistan'ın tarihi, çeşitli kültürleri ve imparatorlukları kapsar. Kırgızistan, oldukça dağlık arazisiyle coğrafi olarak izole olmasına rağmen, diğer ticari yolların yanı sıra İpek Yolu'nun bir parçası olarak birçok büyük medeniyetin kavşağında yer almıştır. Bir dizi kabile ve klanın yaşadığı Kırgızistan, periyodik olarak daha büyük bir hakimiyet altına girdi. Atalarının izini süren göçebe Türkler ilk olarak Kırgız Kağanlığı'nı 13. yüzyılda kurulmuş daha sonra Kırgızistan Moğol İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Peki, Kırgızistan Müslüman mı, Kırgızistan dini ne?

KIRGIZİSTAN MÜSLÜMAN MI, KIRGIZİSTAN DİNİ NE?

ırgızistan'ın % 75'i Müslüman olup, geri kalanın % 20'si Ortodoks, % 5'i ise diğer dinlere mensuptur. Ortodoksların büyük kısmı Ruslardan meydana gelmektedir. Kırgızlar ise Müslüman olup, Sünni Hanefi mezhebine mensupturlar.