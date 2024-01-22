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Kırgızistan'daki depremde son durum nedir?

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Kırgızistan'da yaşanan depremin ardından son durum merak ediliyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Kırgızistan'daki depremde son durum nedir? Detaylar...

Kırgızistan'daki depremde son durum nedir? Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Kırgızistan'daki depremde son durum nedir? Detaylar haberimizde...

KIRGIZİSTAN'DA SON DURUM

Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Uygur-Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. EMSC, yerel saatle 00.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Kırgızistan'daki depremde son durum nedir?

BÖLGE HALKI SOKAKLARA İNDİ

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.

Kaynak: SonDakika.com / Gündem

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