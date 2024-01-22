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Kırgızistan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kırgızistan'daki depremde son durum!

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kırgızistan'da deprem mi oldu merak ediliyordu. İşte Kırgızistan'daki depremde son durum!

Kırgızistan'da deprem mi oldu? Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kırgızistan'da deprem mi oldu merak ediliyordu. İşte Kırgızistan'daki depremde son durum haberimizde!

KIRGIZİSTAN'DA DEPREM

Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Uygur-Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. EMSC, yerel saatle 00.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Kırgızistan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kırgızistan'daki depremde son durum!

BÖLGE HALKI SOKAKLARA İNDİ

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.

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