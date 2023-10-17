Kırgızistan, Çin ve Hindistan vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, bazı Çin ve Hindistan vatandaşları için vize muafiyeti getirildiğini duyurdu. Karar uyarınca, belirli koşulları sağlayan Çin ve Hindistan vatandaşlarına 7 güne kadar vize muafiyeti sağlanacak.

BİŞKEK, 17 Ekim (Xinhua) -- Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, bazı Çin ve Hindistan vatandaşları için vize muafiyeti getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, kararın vize uygulamasını daha da serbestleştirmek üzere Kırgızistan'ın bakanlar kurulu tarafından alındığı bildirildi.

Karar uyarınca, Kırgızistan'a giriş yapmak için belirli koşulları sağlayan Çin ve Hindistan vatandaşlarına 7 güne kadar vize muafiyeti getirildi.

Özellikle ABD, İngiltere ve Schengen bölgesi ülkelerinden uzun süreli çoklu giriş vizeleri olan Çin ve Hindistan vatandaşları, Kırgızistan'a 7 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve ülkeden çıktıktan 21 gün sonra yeniden giriş yapma hakkına sahip olacak.

Makao ve Hong Kong'da kalıcı oturum sahipleriyse, geri dönüş biletleri olması koşuluyla Kırgızistan'a 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve ülkeden çıkış yaptıktan 30 gün sonra yeniden giriş yapma hakkına sahip olacak.

Açıklamada, alınan önlemlerle turist akışının daha da hızlanması ve Kırgızistan'ın yatırım ve iş ortamının cazibesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.