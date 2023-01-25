Kırgın Çiçekler Atakan kimdir? Oğuz Peçe kaç yaşında, kimdir?

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OĞUZ PEÇE KİMDİR?

22 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Oğuz Peçe, Kırgın Çiçekler dizisinde rol alıyor. Çocuk yıllarından beri oyuncu olmak isteyen Oğuz Peçe, oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk kariyerine sinema filmi Çılgın Dersane'dir.İzlenme rekorları kıran ve 3 film şeklinde izleyici ile buluşan Çılgın Dersane, sinemada en çok izlenen ve beğenilen filmler arasında yer aldı. 3 ayrı seri film olarak gösterime girdikten sonra TV ekranlarında"Çılgın Dersane Üniversitede" ismiyle dizi olarak izleyicilerle buluştu. Bu dizinin başrolü Oğuz Peçe, dizinin favori isimlerinden birisi olmuştur. Dizide, Jobs Ahmet karakterini canlandırdı.