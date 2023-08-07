Kireçlenme, eklem kıkırdağındaki zayıflama ve eklem yüzeylerinin aşınması sonucu ortaya çıkan bir eklem hastalığıdır. Genellikle yaşlanmayla ilişkilendirilen kireçlenme, genetik yatkınlık, aşırı kilo, yetersiz beslenme, eklem yaralanmaları ve hormonal değişiklikler gibi faktörlerle de gelişebilir. Kireçlenme nedir, neden olur? İşte, belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Yaşlanma, bedenimizde çeşitli değişikliklere yol açar. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan kireçlenme, eklem sağlığımızı olumsuz etkileyen bir durumdur.Belirtileri arasında eklem ağrısı ve sertliği, eklem şişliği ve hareket kısıtlamaları bulunur. Tedavi yöntemleri, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Egzersiz, ilaç tedavisi, beslenme ve kilo yönetimi ve cerrahi müdahaleler tedavi seçenekleri arasındadır. Kireçlenme nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

KİREÇLENME NEDİR?

Kireçlenme, eklem yüzeylerinin zaman içinde aşınması ve bozulması sonucu meydana gelen bir eklem hastalığıdır. Eklem kıkırdağı, zamanla incelir ve kaybolur, bu da kemiklerin sürtünmesine ve deformasyona neden olur. Genellikle dizler, kalçalar, omurga ve eller gibi yük taşıyan eklem bölgelerinde görülür.

KİREÇLENME NEDEN OLUR?

Kireçlenme genellikle yaşlanmayla ilişkilendirilse de, birden fazla faktör kireçlenmenin gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında genetik yatkınlık, aşırı kilo, yetersiz beslenme, eklem yaralanmaları, tekrarlayan stres, eklem iltihapları ve hormonal değişiklikler yer almaktadır.

KİREÇLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kireçlenme, genellikle yavaşça gelişen ve zamanla artan semptomlarla kendini gösterir. Başlıca belirtiler şunlar olabilir:

Eklem ağrısı ve sertliği, özellikle sabahları veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra.

Eklem şişliği ve hassasiyeti.

Hareket sırasında tıkırtı veya çıtırtı sesleri.

Hareket kısıtlamaları ve güç kaybı.

KİREÇLENMENİN TEDAVİSİ NEDİR?

Kireçlenme için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır ve tedavi yaklaşımı genellikle semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir: