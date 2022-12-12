İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında seferler geçici olarak durdu. Peki, Kirazlı Metrokent metrosu neden çalışmıyor? Kirazlı Başakşehir metrosu ne oldu? Kirazlı metrosu neden durdu? İşte detaylar...

İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında seferler geçici olarak durdu. Seferlerin neden durduğu merak konusu oldu. Peki, Kirazlı Metrokent metrosu neden çalışmıyor? Kirazlı Başakşehir metrosu ne oldu? Kirazlı metrosu neden durdu? Detaylar haberimizde...

KİRAZLI METROKENT METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.