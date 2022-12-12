İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Vatandaşlar tarafından metro seferlerin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kirazlı Başakşehir metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu neden kapalı? Kirazlı Metrokent metro hattı saat kaçta açılacak? İşte detaylar...

İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı. Vatandaşlar, Kirazlı Başakşehir metrosunun ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Kirazlı Metrokent metro seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kirazlı Başakşehir metrosu ne zaman açılacak? Kirazlı metrosu neden kapalı? Kirazlı Metrokent metro hattı saat kaçta açılacak? Detaylar haberimizde...

KİRAZLI BAŞAKŞEHİR METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Yaşanan teknik arıza nedeniyle 1 saat seferler yapılamadı. 1 saat süren çalışmanın ardından metro seferleri normale döndü.