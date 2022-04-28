Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti. Kiraz çıktı mı? 2022 kiraz fiyatları kaç TL?

2022 KİRAZ ÇIKTI MI?

Manisa'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, kilosu 700 TL'den alıcı buldu. Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten çiftçiler, sezondan umutlu olduklarını söyledi. İlk kirazlar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 30 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan Metin Koyuncu, 'cristobalina' cinsinin ilk kiraz olduğunu belirterek, "İhracata gittiği için ekim alanları arttı. Geçen seneye göre hava şartlarımız soğuk gitti. Kirazımız 15-20 gün sonra olmasına rağmen yine de bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Rekoltemiz de güzel. Fiyat olarak kilosu 30 TL'den aşağıda olmaması gerekiyor. Kirazımız yola dayanıklı olduğu için genelde Katar, Dubai ve Çin'e ihraç ediliyor" dedi.

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