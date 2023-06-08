Kirayı yasal zamla ödeyen esnaf, 22 kuruş eksik yatırdığı için tahliye edildi

BURSA'da, Suat Eken, mülk sahibinin istediği fahiş zammı reddedip, 4 bin 700 lira olan kirasını, yaptığı yasal zamla 7 bin 450 lira olarak mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Mülk sahibi, kirayı 2 ay boyunca 22 kuruş eksik yatıran Eken hakkında dava açıp, tahliye kararı aldırdı. Eken, "Benim bugün burayı taşımam, 700- 800 bin veya 1 milyon liraya yakın maliyet oluşturacak. Peki ne için, 22 kuruş için. Yazık, ben buna üzülüyorum" dedi.

Kentte, yaklaşık 30 yıldır parke, duvar kağıdı ve dekorasyon sektöründe hizmet veren Suat Eken, 2017'de, Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'ndaki bir dükkana taşındı. Eken'in dükkan kirası, 2022 yılına kadar yapılan zamlarla birlikte 4 bin 700 lira oldu. Yaklaşık 7 ay önce Eken'i arayan mülk sahibi, iddiaya göre, kiraya fahiş zam yapmak istedi. Kira zammını kabul etmeyen Eken, avukatı ve mali müşaviriyle görüşüp, 6 ay önce yasal oranda zam yaparak 7 bin 450 liralık kirayı mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Kirayı 2 ay boyunca 22 kuruş eksik ödediğini fark eden Eken, daha sonraki aylarda ise bir miktar fazla yatırdı.

Dükkanını başka bir yere taşımasının maliyetini ifade eden Eken, "Benim bugün burayı taşımam, tahliye etmem, yeni bir yere konuşlandırmam 700-800 bin lira veya 1 milyon liraya yakın bir maliyet oluşturacak. Bunun karşılığında da verilen emek heba edilecek. Peki ne için, 22 kuruş için. Yazık, ben buna üzülüyorum. Bu karar nasıl alındı, bunu da hazmedemiyorum" dedi.