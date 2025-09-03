Kiralık tarla başvuru nereden, nasıl yapılır? Kiralık tarla başvuru şartları nelerdir?

2025 itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Kiralık Tarla Uygulaması", atıl durumda kalan tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Üst üste iki yıldır ekilmeyen tarım arazileri, sezonluk olarak kiraya açılacak; üretici başvurmazsa da otomatik olarak kiralama kapsamına girecektir. Peki, Peki, kiralık tarla uygulamasına nasıl ve nereden başvurulur? Kiralık tarla başvuru şartları nelerdir?

KİRALIK TARLA UYGULAMASI BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular şu iki resmi kanaldan yapılabilir:

İlçe veya il Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla şahsen veya yasal temsilciler üzerinden yapılacak başvurular.

TADEBİS (Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi) üzerinden e-Devlet ile entegre şekilde online başvuru olanağı.

KİRALIK TARLA UYGULAMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Uygulamanın işleyişi şu adımlarla gerçekleşir:

İl veya ilçe tarım müdürlükleri, atıl durumda bulunan arazileri belirleyerek ilan eder.

"Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu" doldurularak başvurular kabul edilir.

Başvurular, ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir.

Çok sayıda başvuru olması durumunda en yüksek teklif sahipleri, teklif eşitliğinde tarımsal kapasitesi yüksek veya bitişik araziye sahip olanlar öncelik kazanır.

Seçilen başvuruculara kira sözleşmesi yapılır, arazi teslim işlemleri gerçekleştirilir.

KİRALIK TARLA UYGULAMASI FİYATLARI NE KADAR?

Kira bedelinin belirlenmesinde şu kriterler esas alınır:

Bölgedeki benzer tarım arazilerinin ortalama rayiç değerleri temel alınarak belirlenir.

İlk yıl ve sonraki yıllar için kira bedelleri aynı sistemle tespit edilir.

Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme iptal edilir.

Ancak Bakanlığın "Milli Tarım Projesi" kapsamında belirli hazine arazilerinde:

Bitkisel üretim arazileri için dönüm başına 6,75?TL,

Hayvancılık için sağlanan alanlarda ilk üç yıl için %70 oranında indirimli kira bedeli uygulanabilir.

KİRALIK TARLA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları genel çerçevede şu şekilde:

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, ikamet ve nüfus bilgilerinin uygun formatta sunulması.

Gerekli belgeler arasında ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi, kimlik/tüzel belgeler ve vekâletname vb. bulunabilir.

İhale yasaklı olmamak, teminat oluşturmak ve ihale şartnamesine uygun hareket etmek gerekir.

Hazine arazileri için spesifik şartlar:

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan, başvuru yapılan köy/mahallede nüfus kaydı olan veya en az 3 yıl ikamet eden çiftçilere öncelik tanınır.

İlana çıkarılan araziler, tarımsal üretim amacıyla kullanılmalıdır.

KİRALIK TARLA UYGULAMASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gerçek kişiler (çiftçiler, üreticiler): özellikle topraksız ya da az toprağı olup tarım yapmak isteyenler.

Tüzel kişiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları: yalnızca ilan edilen şartlara uygun ve yeterli kapasiteye sahip olanlara öncelik verilir.

Başvuruda çoklu talep olması halinde en yüksek teklifi veren veya tarım potansiyeli yüksek olanlar seçilir.

DEVLET HANGİ TARLALARI KİRAYA VERECEK?

Üst üste iki üretim sezonunda ekilmeyen, yani atıl durumda kalan tarım arazileri.

Tespitler, uydu görüntüleri, CBS verileri ve yerinde kontroller ile yapılmakta; Antalya, Konya ve Kayseri örneklerinde binlerce dekar toprak tespit edilmiştir.

Hazine kaynaklı tarım arazileri de tarımsal projeler kapsamında kiraya açılabiliyor; bunun dışında da farklı kullanım amaçlı araziler söz konusu olabilir.

DEVLETTEN ARAZİ KİRALAMA NE KADAR?

Rayiç değer esasına göre belirlenen kira bedelleri genel uygulamadır.

Projeye özel durumlarda:

Dönüm başına 6,75 TL gibi düşük kira bedeli

İlk 3 yıl %70 kira indirimi gibi cazip avantajlar sunulabilir

Bu oranlar proje ve arazi tipine göre değişkenlik gösterir.