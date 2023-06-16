Kiralık daire fiyatlarındaki artış kiracıları zor durumda bıraktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site görevlisi Ercan Yeşilyurt, kira fiyatlarının artması nedeniyle kiracıların sıkıntı çektiklerini söyledi. Yeşilyurt, "Kiralar önceki yıl iki bin liraya, bin liraya, bin beş yüz liraya giderken; bu sene altı binle sekiz bin arasında gitmeye başladı" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site görevlisi Ercan Yeşilyurt, kira fiyatlarının artması nedeniyle kiracıların sıkıntı çektiklerini söyledi. Yeşilyurt, "Kiralar önceki yıl iki bin liraya, bin liraya, bin beş yüz liraya giderken; bu sene altı binle sekiz bin arasında gitmeye başladı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son bir yılda kiralardaki artışlardan dolayı kiralık daire arayanlar sıkıntı çekiyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site görevlisi Ercan Yeşilyurt, "Yüzde 25, devletin açıkladığı evet ama bunu kimse kale almıyor, kimse uygulamıyor bunu çünkü her şey yüzde 400, yüzde 300 arttığını düşünürsek ondan dolayı çıkartıyorlar. Biz site görevlileri olarak tabi ki insanlar burada gezerken bizleri buluyor, bizlere soruyor; 'nerede kiralık daire var, nasıl yapabiliriz, nasıl tutabiliriz' diye. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama fiyatların artışından dolayı artık biz de utanır şekle geldik" diye konuştu.

"CİDDİ ANLAMDA ARTIŞ SEBEBİ OLDU"

Ercan Yeşilyurt şunları söyledi:

"Kadirli'de 7-8 yıldır site görevlisiyim ben. Son iki ayda kiracıların çoğunluklu sıkıntı çektiği bölgelerdeyiz. Tabi ki bu aralar tayin döneminin de başlamasıyla birlikte büyük ciddi anlamda sıkıntılar olmaya başladı. Şöyle söyleyeyim; kiralar önceki yıl, 2 bin liraya, bin liraya, bin 500 liraya giderken, bu sene 6 binle 8 bin arasında gitmeye başladı. Bu da ciddi anlamda artış sebebi oldu. Bu konuda sıkıntılar çekilmeye başlandı. Bazı kiracılar geliyor evi şimdiden tutmak istiyor. Ne zaman geleceklerini sorduklarımda ise bir buçuk ay sonra taşınacaklarını ama kiraya şimdiden tutmak istediklerini belirtiyorlar. Artışın olacağını biliyorlar çünkü. Ondan dolayı da şimdi tutmak istiyorlar.

"BODRUM KAT OLAN YERLERDE BİLE SIKINTILAR VAR"

Şöyle bir sıkıntı da var, baktığında daire sahibi geliyor, kiracıya işte atıyorum bin 500'e vermiş evi, bugün 7 bin liraya, 8 bin liraya daireye gittiğinden dolayı işte atıyorum 'deprem bölgesinde kız kardeşim var o gelecek onun için onu yerleştireceğim çıkmanızı istiyorum' diyor çünkü bir yıllık daha oturuyor bu insan ama bu benim bildiğim, gördüğüm ciddi anlamda bunun çıkmasından yana. Yani o çıktığında ben 7- 8 bin liraya veririm evi düşüncesinde olduğu için bunu yapıyor. Apartmanların altlarında kapıcı daireleri var. Buraları dahi bin liraya, 500 liraya, 700 liraya verirken şu an 4 bin liraya, 5 bin liraya gidiyor. Yani bu demek istediğim bodrum kat olan yerler bu tarz yerlerde çok büyük sıkıntılar var.

"ARTIK BİZ DE UTANIR ŞEKLE GELDİK"

Yani bunun bir çözümü olması gerekiyor. Yüzde 25, devletin açıkladığı evet ama bunu kimse kale almıyor, kimse uygulamıyor bunu çünkü her şey yüzde 400, yüzde 300 arttığını düşünürsek ondan dolayı çıkartıyorlar. Biz site görevlileri olarak tabi ki insanlar burada gezerken bizleri buluyor, bizlere soruyor; 'nerede kiralık daire var, nasıl yapabiliriz, nasıl tutabiliriz' diye. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama fiyatların artışından dolayı artık biz de utanır şekle geldik. Yani biz de bir şey söyleyemez olduk. İster istemez böyle ciddi anlamda sıkıntılarımız var."