Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler bulundu. Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresi fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Peki, Kiralara yüksek zam yapanlara ceza gelecek mi 2023? Ev kiralarına yüzde kaç üzeri zam yapanlara hapis cezası olacak? Ayrıntılar sizlerle...

KİRALARDA YÜKSEK ZAM YAPANLARA CEZA MI GELECEK, NE KADAR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladıklarını belirten Bozdağ, ''Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde'' dedi.

Bozdağ'a "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz' açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek." sorusu soruldu. Bozdağ, "Bu süre uzatılacak" yanıtını verdi.

Kiralara belirlenen orandan daha fazla zam yapmak isteyen ev sahiplerine ilişkin yaptırımlar hakkında da konuşan Bozdağ, "Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

ERDOĞAN, "FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde büyükşehirlerdeki kira artışı konusundaki açıklaması akıllara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." demişti.