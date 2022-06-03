Kiralara ne kadar zam yapılabilir 2022? Kiralara ne kadar zam geldi? - Haberler

Kiralara ne kadar zam yapılabilir 2022, Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Peki, Kiralara ne kadar zam yapılabilir 2022? Kiralara ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR 2022

018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 39,33 oldu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %39.33 oranında zam yapılabilecek.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR | HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL



Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 393,3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.393,3 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: %39,22

Zam bedeli: 786,06 TL

Zamlı kira bedeli: 2,786,06 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 1,966,05 TL

Zamlı kira bedeli: 6,966,05 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 3.933 TL

Zamlı kira bedeli: 13,933 TL

Haberler.com - Gündem