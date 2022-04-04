Kiralar zamlandı mı? 2022 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 29,88 oldu. Böylece nisan ayında kiralara en fazla %29,88 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları. Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta TÜFE aylık %5,46, yıllık %61,14 arttı. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %29,88 olarak gerçekleşti. Buna göre, nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %29,88 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %29,88

Zam bedeli: 298 lira

Zamlı kira bedeli: 1.298 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.428 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.558 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.688 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.818 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.948 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 2.078 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.207 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.339 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.467 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.597 lira

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