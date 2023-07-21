Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralarla ilgili ve boş evlerle ilgili açıklamada bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Kiralar düşecek mi, kira artışı duracak mı 2023? Ev kiralarında düşüş olacak mı, fiyatları ortalama ne kadar olur, kaç TL? merak etti. Peki, İstanbul'da kiralar düşer mi? Ankara'da kiralar düşecek mi? İzmir'de kiralar düşer mi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu sonrası uçakta yaptığı açıklamada, kira fiyatlarının artmasına neden olan boş evlerle ilgili bakanlığın çalışmasının olduğunu söyledi. Peki, Kiralar düşecek mi, kira artışı duracak mı 2023? Ev kiralarında düşüş olacak mı, fiyatları ortalama ne kadar olur, kaç TL? İşte ayrıntılar...

KİRALAR DÜŞECEK Mİ 2023?

Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kira fiyatlarının artmasına neden olan boş evlerle ilgili harekete geçileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün süren Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın belini büken kiralık evlerin fiyatların artışına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıtladı: "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir."