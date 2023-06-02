Kiraladığı Otomobille Kaza Yapan Sürücü Yaralandı

TUNCELİ'de virajda takla atan otomobilin sürücüsü T.T. (50) yaralandı. T.T.'nin otomobili, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki araç kiralama şirketinden kiraladığı belirlendi.

Kaza, öğle saatlerinde Demiroluk mevkisinde meydana geldi. Araç kiralama şirketinden kiraladığı 62 AC 880 plakalı otomobille yola çıkan T.T., yaklaşık 2 dakika sonra girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı çıkarılan T.T., ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan araç kiralama şirketinin sahibi de bölgeye gelerek, kullanılamaz hale gelen aracını inceledi.Hastanede tedavisi süren T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.