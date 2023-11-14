Kiracılar Dayanışma Platformu Ankara'ya Yürüyor

1) ANTALYA'DA KİRACILAR, ÇÖZÜM İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYOR

ANTALYA'da artan konut kira fiyatları nedeniyle mağdur olan yüzlerce kişi tarafından kurulan 'Kiracılar Dayanışması Platformu'nun 16 üyesi, hazırladıkları 36 maddelik dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) siyasi partilere sunmak için Ankara'ya yürüyüşe başladı.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan göç, Antalya'da konut kiralarını etkiledi. Konuta talebin artması ile kira ücretleri fahiş noktalara ulaştı. Bu duruma önlem olarak kentteki bazı mahalleler, yabancıların ikametine kapatıldı. Fakat yine de yüksek kira nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar, karşı karşıya geldi. Kira artışı yapmak isteyen ancak belirlenen yüzde 25 oranının üzerine çıkamayan bazı ev sahipleri, kiracıları çıkarmak için farklı yollara başvurmaya başladı.

SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ev tutulurken imzalatılan tahliye taahhütnameleri, ev satışları, tahliye davaları süreci ile yüzlerce kiracı mağdur olup, taşınmak zorunda kaldı. Mağdur kiracılar, sosyal medyada bir araya gelerek 'Kiracılar Dayanışma Platformu'nu oluşturdu. 4 kişi ile başlayan platform girişiminin üye sayısı, 6 bine kadar ulaştı. Düzenli olarak Muratpaşa ilçesindeki Attalos Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve seslerini duyurmak için eylem yapıyor.Uzun zamandır yaptıkları basın açıklamalarından dönüş alamayan platform üyeleri, seslerini duyurmak için Antalya'dan TBMM'ye yürüme kararı aldı. Bugün Kepez ilçesinde buluşan ve üzerlerinde 'Barınma anayasal haktır, hakkımız elimizden alınamaz' yazılı tişört giyen 16 platform üyesi, aldıkları izin doğrultusunda bazı il ve ilçe merkezlerinde yürüyüş gerçekleştirerek Ankara'ya ulaşacak ve çözüm önerileri olarak hazırladıkları 36 maddelik dosyayı TBMM'deki siyasi partilere sunacak.

'NE MUHALEFETTEN NE İKTİDARDAN DÖNÜŞ ALABİLDİK'

Konuyla ilgili somut bir adım atılmadığını söyleyen Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, "Yaptığımız basın açıklamalarına rağmen ne muhalefetten ne iktidardan dönüş alabildik. Avusturya'da bu konuyla ilgili çalışan bir araştırmacı, süreci araştırmak için buraya geldi. Bilgi alışverişi yaptık. Somut bir adım atılmadığı için; bu konuyla ilgili cinayetler işlendiğini, sokağa atılanlar olduğunu anlatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. İl ve ilçeleri gezerek Ankara'ya gideceğiz" dedi.Yaşadıkları sorunları da anlatacaklarını söyleyen Kul, "Türkiye'deki bütün kiracıların seslerini duyurmak için gideceğiz. 36 maddeden oluşan önerimiz var. Bunlar arasında 4 bin lira ve altındaki kiralardan ev sahiplerinden vergi alınmaması, vergilerin kademeli artması, tahliye taahhütnamelerinin noter huzurunda alınması veya hiç alınmaması maddeleri var. Bunlar, kiracıları fazlasıyla mağdur ediyor. Bunların önlenmesi için sesimizi duyuracağız" diye konuştu.

'SIKINTILARI ANLATACAĞIZ'

Yürüyüşe katılanlardan Seda Kul ise "Halkın seçtiği milletvekillerine, halkın yanında olması çağrısında bulunacağız. Emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin barınamadığını ve barınma sorunu yüzünden dar gelirli vatandaşın yaşadığı sıkıntıları tek tek anlatacağız. Barınmanın anayasal bir hak olduğunu, bunu da devletimizin bizlere sağlaması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.