Kiracı ve ev sahibi arasında arabuluculuk zorunluluğu başladı

KERİM UĞUR

Kiracı ve ev sahibi arasında kira ilişkisinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda mahkemeden önce arabuluculuğa gitme zorunluluğu 1 Eylül'de başladı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, "Arabulucuların bu işi çok rahat kotaracağını sanmıyorum. Kiracı ve mal sahiplerini karşı karşıya getirip sorunu çözmeye çalışacaklar ama bu sorunun başlangıcını bilmiyorsa sonunu da getirmesi çok mümkün görünmüyor" dedi.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kira anlaşmazlıklarıyla ilgili arabuluculuk uygulaması, 1 Eylül itibarıyla başladı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni dönemi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Emlakçıların bugüne kadar zaten kiracı ve ev sahibi arasında aslında arabuluculuk ve ombudsmanlık görevi üstlendiğine dikkat çeken Başkan Güleroğlu, "Bizler evi kiraya veriyoruz ve kiraya verdiğimiz süreç içerisinde de kiracı ve ev sahibi arasındaki bütün ilişkilerde bir köprü vazifesi olarak hareket ediyoruz. Bunu şöyle çok net söyleyebilirim ben 24 yıldır oda başkanlığı yapıyorum, 24 yıl önce başladığımız sistemde de bu hala devam ediyor. Meslektaşım, kiracı ve mal sahibi bu üçlü hiçbir zaman değişmedi, bu hala da böyle devam ediyor. Biz bu işten ücret almıyoruz, sadece ev boşaldığında tekrar evi biz kiraya veriyoruz mal sahibi bizden memnun kaldığı süreç içerisinde. Ancak son dönemde arka arkaya gelen yüzde 25'lik ev fiyatlarındaki sınırlama ev sahiplerini de enflasyona göre zorladı. Hal böyle olunca da kiracıyla mal sahibi arasında kavgalar bir hayli fazlalaştı. Burada da ara bulucuların bu işi çok rahat kotaracağını sanmıyorum. Kiracı ve mal sahiplerini karşı karşıya getirip sorunu çözmeye çalışacaklar ama bu sorunun başlangıcını bilmiyorsa sonunu da getirmesi çok mümkün görünmüyor. O yüzden bunun yüzde 25 gibi çözülebileceği kanaatindeyim. Önümüzdeki günlerde hepimiz işleyişi birlikte göreceğiz" diye konuştu.