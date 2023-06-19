Kiracı ev sahibi arabuluculuk zorunlu mu? Kiracı ev sahibi arabuluculuk ücreti ne kadar? Arabuluculuk düzenlenmesi ne zaman başlayacak? soruları gündeme geliyor. Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar vatandaşın belini bükerken, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Peki, Kiracı ev sahibi arabuluculuk zorunlu mu? Kiracı ev sahibi arabuluculuk ücreti ne kadar? Arabuluculuk düzenlenmesi ne zaman başlayacak?

Kiracı ev sahibi arabuluculuk zorunlu mu? Kiracı ev sahibi arabuluculuk ücreti ne kadar? Arabuluculuk düzenlenmesi ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz sene kiralarda yaşanan aşırı artışlar, kiracı ve ev sahiplerini büyük endişeye sevk etmiş ve ortaya çıkan durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kiracı ev sahibi arabuluculuk zorunlu mu? Kiracı ev sahibi arabuluculuk ücreti ne kadar? Arabuluculuk düzenlenmesi ne zaman başlayacak? soruları gündeme geliyor. Kiracı ev sahibi arabuluculuk zorunlu mu? Kiracı ev sahibi arabuluculuk ücreti ne kadar? Arabuluculuk düzenlenmesi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

KİRACI EV SAHİBİ ARABULUCULUK ZORUNLU MU?

Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar vatandaşın belini bükerken, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Kiracı ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynaması beklenen arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de devreye girecek.

KİRACI EV SAHİBİ ARABULUCULUK ÜCRETİ NE KADAR?

Hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi. Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

ARABULUCULUK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?