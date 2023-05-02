Kiracı, Eşyalı Evden Kapı Kollarına Kadar Her Şeyi Çaldı

Ankara'da bir ev sahibi, eşyalı olarak kiraya verdiği evinin kiracısı tarafından soyulduğunu iddia etti. Kiracının evdeki tüm eşyaları, kapı kolları ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğu belirtildi.

Ev sahibine 'hırsızlık' şoku

ANKARA'da Orhan Turnalı, 4 ay önce eşyalı olarak kiraya verdiği evinin, kiracı M.O. tarafından soyulduğunu iddia ederek, polise şikayette bulundu. Orhan Turnalı, M.O.'nun 2 aylık kirayı ödemeden, evindeki tüm eşyaları, kapı kolları ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu söyledi.

Evin soyulduğunu görünce M.O. ile iletişime geçtiğini belirten Turnalı, "Çay kaşığına kadar olan evde şu an hiçbir şey yok. Çay kaşığına kadar her şeyi eşyalı verdik biz evimizi. Kapı koluna varana kadar söküp almış, hurdacıya satmışlar. Kiracı ile iletişime geçtim. Aradım açmadı. WhatsApp'tan yazdı. 'Benim 12 tane icralık dosyam var, ne yaparsan yap. Benim zaten hayatım bitmiş' dedi. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma grubu, yatak odası takımı, çocuk odası takımı her şey vardı, hepsini almış. Her şeyi boşaltıp evde ne varsa satmış" ifadelerini kullandı.