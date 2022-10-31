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Kıraç, Özgür Demirtaş'a ne dedi? Kıraç Özgür Demirtaş yorumu nedir?

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Kıraç, Özgür Demirtaş'a ne dedi? Kıraç Özgür Demirtaş yorumu nedir?

Kıraç ve Özgür Demirtaş'ın arasında yaşanan polemikler gündemden düşmezken Kıraç yeni bir tweet attı. Bu twetinde Özgür Demirtaş'ın kendisini engellediğini açıklayan Kıraç gündem oldu. Peki, Kıraç, Özgür Demirtaş'a ne dedi? Kıraç Özgür Demirtaş yorumu nedir? Özgür Demirtaş Kıraç'ı engelledi mi?

Ünlü şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce açtı ağzını yumdu gözünüÜnlü şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce açtı ağzını yumdu gözünü

Şarkıcı Kıraç ve Ekonomist Özgür Demirtaş'ın arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelirken Kıraç yeni bir tweet attı. Peki, Kıraç, Özgür Demirtaş'a ne dedi? Kıraç Özgür Demirtaş yorumu nedir? Özgür Demirtaş Kıraç'ı engelledi mi? İşte detaylar haberimizde...

KIRAÇ ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A NE DEDİ?

Twitter hesabından yayınladığı paylaşımda Kıraç aşağıdaki tweeti attı:

"Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."

Kıraç, Özgür Demirtaş'a ne dedi? Kıraç Özgür Demirtaş yorumu nedir?

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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