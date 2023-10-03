TÜİK TÜFE TÜFE oranı açıklandı mı ve kira zam oranı Eylül ayı için belli oldu mu soruları gündeme gelirken Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu ve TÜİK enflasyon verilerini açıkladı mı merak ediliyor. Kira zam oranı Eylül ayında ne kadar olacağı gündeme geliyor. Peki, TEFE TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Kira zam oranı ne kadar? Kira zam oranı Eylül 2023!

KİRA ZAM ORANI EYLÜL 2023: Eylül ayı kira artışı ne kadar olacak, ne zaman geçerli? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?

Kira zam oranı Eylül ayında ne kadar yapılacak ve yeni kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacağı gündeme geliyor. TÜİK enflasyon verilerini bugün açıklayacak. TEFE TÜFE verileri ne zaman açıklanacak ve kira artışı ne zaman için geçerli olacağı merak ediliyor. TEFE TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Kira zam oranı ne kadar? Kira zam oranı Eylül 2023! Detaylar haberimizdedir…

EKİM AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN GEÇERLİ?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor. Ağustosta TÜFE yıllık bazda yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 olmuştu.

KİRA ZAM ORANI EKİM 2023

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

TEFE TÜFE ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayının yanı sıra yılın son çeyreğinde de ekonomi yönetiminin ajandası yoğun olacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Erkan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, 16 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Banka, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkilerini değerlendirecek.

TÜİK'in, kasım ayı sonunda yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetmiş ve üst üste 12 çeyreklik büyüme performansı yakalamıştı.

Piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları olacak. PPK'nin, 26 Ekim, 23 Kasım ve 21 Aralık'ta toplanması planlanıyor. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu.

EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu.