Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kira artışları son zamanların en çok dikkat çeken konuları arasında yer alıyordu. Peki, Kira fiyatları sabitlenecek mi? Kira fiyatlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, vatandaşın yüreğine su serpen açıklamalar yaptı. Peki, Kira fiyatları sabitlenecek mi? Kira fiyatlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi!

KİRA FİYATLARI SABİTLENECEK Mİ?

Erdoğan fahiş kira artışlarıyla ilgili, "Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız." Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor.