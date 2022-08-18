Günden güne artan ev fiyatlarında yeni düzenleme olacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fahiş kira ve konut fiyatlarının önüne geçeceğini söyledi. Kira fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak ve ev kiralarında yeni düzenleme olacak mı soruları gündeme geliyor. Peki, Kira fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak?

Son yıllarda artan konut fiyatlarından sıkıntıya giren vatandaşlar için Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından duyuranÇevre ve Şehircilik Bakanı, yüksek kira artışının önüne geçileceğini söyledi. Kira fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak? Ev kiralarında yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…

KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hükümet, fahiş kira ve konut fiyatları sorununu çözmek için yeni bir adım daha attı. Ülke genelinde arz fazlası olan 4 milyon m²'lik ofisin konuta dönüştürüleceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu gelişmenin fiyatları düşüreceğini söyledi.

HÜKÜMETTEN ÜST ÜSTE ADIMLAR

Bu kapsamda kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren hükümet, önümüzdeki günlerde de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine start verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında 81 ilde başlayacak projenin detaylarını paylaşacak.

EV KİRALARINDA YENİ DÜZENLEME

Fahiş kira ve konut fiyatlarını düşürmek için hükümetten yeni bir hamle daha geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde arz fazlası olan 4 milyon m²'lik ofisin konuta dönüştürüleceğini ve bu adımın fiyatları düşüreceğini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek! Bu, 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun."