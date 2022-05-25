Kira düzenlemesi nedir, ne zaman 2022? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı, nedir, geldi mi, kuralları nelerdir? Kira düzenlemesi resmi açıklama! - Haberler

Son dönemlerde yaşanan kira artışlarıyla birlikte yeni bir kira düzenlemesi geliyor. Gündemde yer alan konuların başında Kira düzenlemesi nedir, ne zaman 2022? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı, nedir, geldi mi, kuralları nelerdir? Kira düzenlemesi resmi açıklama var mı? merak ediliyor. Ayrıntılar yazımızda...

KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 bakanlığın birlikte çalışma başlattığı kira düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hem ev sahibi hem de kiracının haklarının korunacağını belirten Bakan Kurum, düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

Hükümet son dönemde kiralarda yaşanan artışlara karşı harekete geçti. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. 3 bakanlık ilk toplantısını da dün gerçekleştirdi.

KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Düzenleme için tarih veren Bakan Kurum, "Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" dedi.

KİRA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Toplantıda; TÜFE'yi aşan kiraların denetlenmesi, belediyeler ve TOKİ'nin kiralık evler için konut üretmesi, büyükşehirlerde kiralara sınır getirilmesi ve borçlar kanunu meselesi ele alındı.

"EV SAHİBİNİ DE KİRACIYI DA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Dünkü toplantı sonrası herkes düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ederken, konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi. Bakan Kurum,"Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FIRSATÇILIĞA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

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