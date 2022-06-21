Kira artışlarında 1 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 arasında yapılabilecek en yüksek zam oranını yüzde 25 olarak sınırlandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, Kira düzenlemesi ile yüzde 25 kira artış oranı ne zaman başlayacak? 5 yılı doldurmuş kiracıyı etkileyecek mi? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Kira artışlarında 1 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 arasında yapılabilecek en yüksek zam oranını yüzde 25 olarak sınırlandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde uyarınca 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Yasa teklifiyle; Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay ve Yargıtay Kanunu ile Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere toplam 10 kanunda değişiklik öngörülüyor.

Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanan enflasyon rakamları, temmuz ayında memur ve emekli zamları için kritik önem taşıyacak. Kira artış oranı ve emekli memur zammında belirleyici olan haziran enflasyon rakamları 4 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'un pazar gününe denk gelmesinden dolayı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

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