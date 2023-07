Kıra Döke sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kıra Döke sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

KIRA DÖKE - SEZEN AKSU ŞARKI SÖZLERİ

Dedim "Bitmez ayrılıklar"

Tutunmak zor, gitmek kolay

Defalarca, yıllarca boşuna

Kıra döke, kıra döke, kıra döke

Kıra döke, kıra döke, kıra döke

Yan yan derdine (Yan yan derdine)

Yan yan derdine

Ne senin elinden bi' şey gelir

Ne benim?elimden

Yan?yan?derdine (Yan yan?derdine)

Yan yan derdine

Ne?senin elinden bi' şey gelir

Ne benim elimden

Ne ağırdır pişmanlıklar

Zehirlidir düşmanlıklar

Vedalarca, vedalarca boşuna

[Ön Nakarat]

Kıra döke, kıra döke, kıra döke

Kıra döke, kıra döke, kıra döke

Yan yan derdine (Yan yan derdine)

Yan yan derdine

Ne senin elinden bi' şey gelir

Ne benim elimden

Yan yan derdine (Yan yan derdine)

Yan yan derdine

Ne senin elinden bi' şey gelir

Ne benim elimden

Yan yan derdine (Yan yan derdine)

Yan yan derdine

Ne senin elinden bi' şey gelir

Ne benim elimden

Yan yan derdine (Yan yan derdine)

Yan yan derdine

Ne senin elinden bi' şey gelir

Ne benim elimden