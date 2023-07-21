Kıra Döke sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Kıra Döke şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kıra Döke sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Kıra Döke sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kıra Döke sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı sözleri! Kıra Döke - Sezen Aksu şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
KIRA DÖKE - SEZEN AKSU ŞARKI SÖZLERİ
Dedim "Bitmez ayrılıklar"
Tutunmak zor, gitmek kolay
Defalarca, yıllarca boşuna
Kıra döke, kıra döke, kıra döke
Kıra döke, kıra döke, kıra döke
Yan yan derdine (Yan yan derdine)
Yan yan derdine
Ne senin elinden bi' şey gelir
Ne benim?elimden
Yan?yan?derdine (Yan yan?derdine)
Yan yan derdine
Ne?senin elinden bi' şey gelir
Ne benim elimden
Ne ağırdır pişmanlıklar
Zehirlidir düşmanlıklar
Vedalarca, vedalarca boşuna
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Kıra döke, kıra döke, kıra döke
Kıra döke, kıra döke, kıra döke
Yan yan derdine (Yan yan derdine)
Yan yan derdine
Ne senin elinden bi' şey gelir
Ne benim elimden
Yan yan derdine (Yan yan derdine)
Yan yan derdine
Ne senin elinden bi' şey gelir
Ne benim elimden
Yan yan derdine (Yan yan derdine)
Yan yan derdine
Ne senin elinden bi' şey gelir
Ne benim elimden
Yan yan derdine (Yan yan derdine)
Yan yan derdine
Ne senin elinden bi' şey gelir
Ne benim elimden