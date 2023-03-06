Kira artışı nasıl hesaplanır? Mart ayı kira artış oranları ne kadar olacak?

Mart ayında ev sahipleri kiralarda ne kadar artış yapabilecek? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklamanın ardından kira artış oranları nasıl hesapladığı ve enflasyon olanlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, kira artışı nasıl hesaplanır? Enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Mart ayı kira artış oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklamanın ardından kira artış oranlarınasıl hesapladığı ve enflasyon olanlarının ne kadar açıkladığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kira artış oranları nasıl hesaplanır? Enflasyon oranı ne kadar oldu? Mart ayı kira artış oranları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

KİRA ARTIŞI ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Temelde kira artışının hesaplanması TÜFE değerlerine bakılarak yapılır. Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece bir sonraki yıl içerisinde aylık 1.150 TL kira ücreti ödenecektir. Yani TÜİK tarafından resmi olarak hesaplanan ve duyurulan TÜFE oranına göre kira artışı hesaplama işlemi yapılır.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı araştırılıyor. Şubat ayı enflasyonu yüzde 3.15 olurken, yıllık enflasyon 55,18 şeklinde gerçekleşti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR OLACAK?

TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak

TÜK tarafından açıklana TÜFE oranları şu şekilde: