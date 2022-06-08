Kira artış oranı nasıl yapılır? Yeni kira düzenlemesi nedir? Kira artışına sınır getirildi! - Haberler

Kira fiyatlarına yeni düzenleme getirildi. Yüksek kira fiyatlarına sınır getirildiğini duyuran Adalet Bakanı Bozdağ müjdeyi verdi. Kira artış oranı nasıl hesaplanır ve yeni kira düzenlemesi nedir sorularına yanıt arayan vatandaşlar bu ay kira artışı yüzde kaç olduğunu merak ediliyor. Kira artış oranı nasıl yapılır? Yeni kira düzenlemesi nedir? Kira artışına sınır getirildi! Detaylar haberimizdedir…

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL YAPILIR?

Milyonlarca kiracının dört gözle beklediği düzenlemeye ilişkin çalışmada sona gelindi. Kiralarda artış sınırını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyeceğini söyledi. Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Kira artışı hakkında detaylarını veren Bakan, "Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir geçici hüküm borçlar kanununa adalet komisyonunda eklenecek. AK Parti, MHP grubu teklif verecek ve eklenecektir." dedi.

YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR?

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 39,33 olmuştu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %39.33 oranında zam yapılabilecek.

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