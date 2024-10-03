KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 | Ekim kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar?

Enflasyon eylül ayında yüzde kaç arttı ve Ekim ayı kira zam oranı ne kadar olduğu merak ediliyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Ekim kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda enflasyonun eylül ayında 40'lı rakamlara ineceğini ifade etmişti.

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi. İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı. Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti. Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.