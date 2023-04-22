Kira artış oranı en fazla ne kadar olabilir? Kira artış hesaplama! Kiraya yüzde 25'ten fazla zam yapılır mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artış oranı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından kira artış oranı en fazla ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, Kira artış oranı en fazla ne kadar olabilir? Kiraya yüzde 25'ten fazla zam yapılır mı? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum'un kira artış oranı hakkında haberi sonrasında kira artış hesaplamaları yapılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından kiraya en fazla ne kadar zam yapılacağı araştırılıyor. Peki, Kira artış oranı en fazla ne kadar olabilir? Kiraya yüzde 25'ten fazla zam yapılır mı? İşte, Kira artış hesaplama!

KİRA ARTIŞ ORANI EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili de açıklama yapan Kurum, kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlattı. Bakan, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

KİRA ARTIŞI ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Temelde kira artışının hesaplanması TÜFE değerlerine bakılarak yapılır. Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece bir sonraki yıl içerisinde aylık 1.150 TL kira ücreti ödenecektir. Yani TÜİK tarafından resmi olarak hesaplanan ve duyurulan TÜFE oranına göre kira artışı hesaplama işlemi yapılır.