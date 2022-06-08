KİPTAŞ Müdürü kim? KİPTAŞ Müdürü ne dedi? - Haberler

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptığı paylaşımda, "Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz. Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar, ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur ve yeni krizlere yol açar" ifadesini kullandı. Açıklama sonrası KİPTAŞ Müdürü kim? KİPTAŞ Müdürü ne dedi araştırıldı.

KİPTAŞ MÜDÜRÜ KİM?

Ali KURT, 1981 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesinde 2011-2013 yılları arasında Kentsel Dönüşüm programında tamamladı.

2002-2005 yılları arasında muhtelif harita bürolarında toplu konut ve stadyum projelerinin haritacılık işleri ile çeşitli bölgelerin halihazır harita yapımlarında çalıştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra, 2005-2013 yılları arasında Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak 2018-2019 döneminde İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Bununla birlikte; 2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yapan KURT, 2015 yılından beri de kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ayrıca SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine sahip olan KURT, çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak katılım sağlamış, kamuda yürütülen arsa üretim projeleri ile mega kamu projelerinin süreçleri hakkında anlatım ve çalışmalarda bulunmuştur.

07.08.2019 tarihi itibariyle KİPTAŞ Genel Müdürlüğüne atanan Ali KURT, evli ve 2 çocuk babasıdır.

KİPTAŞ MÜDÜRÜ NE DEDİ?

Bakan Bozdağ'ın açıkladığı düzenleme milyonlarca kiracıyı heyecanlandırırken KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un ise tepkisini çekti. Kira artışına yüzde 25 sınırının uygulanamayacağını belirten Kurt, "Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar, ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur ve yeni krizlere yol açar" ifadesini kullandı.

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